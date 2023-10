Concòrdia titlla d'irresponsable la llei d'arrendament de pisos

Concòrdia va titllar d’“irresponsable” el projecte de llei que regula les pròrrogues dels contractes de lloguer. Ho va fer ahir Núria Segués, en una roda de premsa conjunta amb Cerni Escalé, en la qual també van afegir que “és necessari que aquesta llei entri en vigor, ja que no hi ha cap altra regulació per pal·liar el risc en el qual es troben els contractes de lloguer”. No obstant això, els consellers generals van reiterar que Concòrdia votarà en contra del projecte de llei. La solució que van proposar des de Concòrdia, va explicar Escalé, va ser obrir propostes de modificació

#1 Pandereta

(31/10/23 08:11)