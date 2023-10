Casadevall considera "exagerat" el judici ràpid per prevaricació

Actualitzada 31/10/2023 a les 16:13

El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, ha manifestat avui que li "sembla exagerat" el procés obert per presumpte delicte de prevaricació que hi ha contra ell. Casadevall ha declarat que "ja valorarem on toqui el preu de l'error si és que error hi ha" en referència a les acusacions per haver permés presumptament la incorporació de personal de manera irregular al CSJ, en resposta a les preguntes sobre la causa que se li han fet en l'acte de jurament d'Alfons Alberca com a magistrat a temps parcial del Tribunal de Corts.Casadevall ha lamentat que estigui sent investigat a tocar del final de la seva trajectòria al capdavant del Consell Superior que culminarà en un parell de setmanes i ha assegurat que “a ningú li agrada” haver d'estar pendent d'un judici ràpid. El nou president del màxim òrgan de la Justícia serà l'exministre Josep Maria Rossell, escollit pel síndic general, Carles Ensenyat.