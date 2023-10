Anna Garcia serà la candidata demòcrata a Escaldes

Actualitzada 31/10/2023 a les 12:52

Anna Garcia serà la candidata de Demòcrates a cònsol d'Escaldes per a les eleccions comunals del 17 de desembre. La cap de llista treballa al comú com a cap del departament de Cultura i ahir va comunicar als cònsols la decisió de liderar la candidatura.A la capital, Quim Miró ha rebutjat encapçalar la llista que formaran la coalició del Partit Socialdemòcrata i SDP. Miró va liderar la candidatura que les dues formacions van presentar a la territorial d'Andorra la Vella a les generals d'aquest any.