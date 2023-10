L’executiu deriva persones amb pocs recursos econòmics a diferents centres

El mes de gener, la Residència Núria, ubicada a la parròquia d’Escaldes-Engordany, va comunicar al Govern que deixaven de treballar plegats. Un cop comunicada aquesta decisió, entre finals del mes de març i a principis d’abril, l’establiment va deixar d’encabir a les instal·lacions persones amb pocs recursos econòmics que no es podien permetre pagar un lloguer. La Residència Núria va abandonar el projecte social perquè el Govern hi té un deute econòmic, segons van explicar fonts del mateix recinte a aquest rotatiu. No en van voler precisar la quantitat, però sí que van explicar que aquests endarreriments venen de lluny,

#2 Arnau

(30/10/23 07:39)



#1 Hahaha

(30/10/23 07:26)