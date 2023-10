Reclam del Berguedà per controlar els cotxes que esquiven la C-16

Actualitzada 30/10/2023 a les 06:22

Els municipis de l’Alt Berguedà alcen la veu contra els col·lapses que provoquen els cotxes als seus nuclis urbans quan esquiven la C-16 per estalviar cues i exigeixen fer més controls de vehicles o, fins i tot, tancar els accessos en hores punta per evitar que els cotxes hi passin, sobretot, “pels que van i venen de la Cerdanya o Andorra”, segons va publicar Ràdio Seu.

Els ajuntaments afectats, entre els quals hi ha Berga, Cercs, Guardiola o Vilada, denuncien la “picaresca de molts visitants i segons residents” d’agafar carreteres secundàries i adverteixen que la situació causa “problemes de seguretat” a l’interior dels pobles.

Afegeixen que, fins i tot, alguns agafen camins rurals i que això suposa un “problema per la mobilitat interna”, sobretot perquè gran nombre dels cotxes que circulen ho fan a més velocitat de la permesa, segons assenyalen alguns dels alcaldes.