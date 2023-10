Meritxell Mateu renuncia al pagament fraccionat de la multa

Actualitzada 30/10/2023 a les 14:25

L'exconsellera general Meritxell Mateu ha renunciat a pagar la multa de 20.000 euros fraccionadament a raó de 100 euros mensuals i ha desestimat el recurs que va presentar la seva advocada al Tribunal Superior.La fiscalia ja va rebutjar l'abonament fraccionat argumentant que té prou patrimoni per assumir l'import i que, en cas d'acceptar-ho, no acabaria de pagar fins a 2043. Mateu està acusada d'un delicte major de corrupció agreujada per haver comès, de manera continuada, els delictes menors de corrupció i abús d’informació privilegiada durant el seu mandat. S'enfronta també a dos anys i mig de presó condicional.