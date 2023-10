Manifest de Denunciand contra la “precarietat dels treballadors”

Actualitzada 30/10/2023 a les 06:27

La plataforma Denunciand va publicar un manifest per fer una crida a la presa de mesures que garanteixin l’accessibilitat a l’habitatge per a tots els ciutadans: “No volem només sobreviure, volem viure a l’Andorra que ens ha vist néixer o ens ha acollit”. El text exposa que es tracta “d’una lluita contra les egoistes i avaricioses polítiques d’un Govern que només vetlla pels interessos d’uns quants” i que “estem farts de preus inassumibles, de falta de regulació, de l’especulació, l’engany i una precarietat que ofega a la gent treballadora del país, no podem acceptar que s’especuli amb una necessitat bàsica”.