Llença una ampolla a un bar i amenaça de mort la policia

Actualitzada 30/10/2023 a les 11:15

Un resident de 38 anys va ser arrestat dijous a la nit després de llençar una ampolla de vidre al propietari d'un establiment de Sant Julià en recordar-li que tenia prohibida l'entrada, segons informa la policia. El cos de seguretat explica que van ser requerits al bar a les 23.20 hores per l'agressió que va patir el responsable del bar en comunicar al client que no podia accedir-hi.L'home va marxar del local i els agents el van controlar minuts més tard. La policia indica que l'agressor va mostrar "una actitud desafiant, amb resistència, injuriant i amenaçant de mort els agents" que van acabar arrestant l'implicat. La detenció es va produir per delictes contra l'honor, la llibertat i la funcíó pública.