Les immobiliàries, 'a l'expectativa' de la guia per evitar infraccions

El sector adverteix que cal una documentació mínima per acreditar solvència

Les immobiliàries estan a l’espera de que l’Agència de Protecció de Dades (APDA) elabori la guia per evitar infraccions a l’hora de demanar dades personals als llogaters i queden a l’expectativa de veure’n els detalls per fer coneixement de quina informació podran demanar i en quins casos ho podran fer. La proposta és a càrrec de l’entitat per limitar la cessió de dades personals i determinar quina informació poden sol·licitar els propietaris als actuals i futurs inquilins. La voluntat de l’agència és regular l’intercanvi de dades personals, ja que considera que és fa un “excés” en el cas de demanar