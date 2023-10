La CASS elimina documentació manual pels assegurats amb cobertura 100%

Actualitzada 30/10/2023 a les 15:54

Els assegurats amb cobertura 100% de la CASS deixaran d'haver de lliurar documentació segellada manualment per cada prestador i només tindran un carnet de tercer pagador. La Seguretat Social ha anunciat aquesta tarda que la millora de les comunicacions electròniques de les prestacions i el control automàtic que s'aplica permet eliminar els controls manuals amb el nou sistema que es posarà en marxa el dilluns 6 de novembre.Els beneficiaris de la cobertura total de la parapública havien de portar fins ara la carta de resolució del 100% i una sèrie de fulls annexos que havia de segellar cada prestador en el moment de la prestació i després havien de portar-los a la CASS per verificar-ne els controls. La Seguretat Social recalca que amb el nou sistema electrònic se suprimeix documentació i tasques manuals dels prestadors i informa els assegurats que no cal que facin cap gestió per gaudir d'aquesta millora. La CASS els hi lliurarà el carnet únic sense documents annexos en les properes renovacions.