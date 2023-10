Exposició de Cecília Santañes a l'Illa Carlemany

Actualitzada 30/10/2023 a les 14:35

El centre comercial Illa Carlemany acull fins el diumenge 12 de novembre l'exposició LACECI COLORS, de Cecília Santañes, una mostra que catalogada com plena de vida, amor i emocions.Cecília Santañes es va foramr com a tècnic d'auxiliar administrativa, una progessió que va exercir del 19995 al 2001 i que va combinar amb els estudies de dibuix i pintura assistint a l'estudi de l'artista Àngel Calvente.L'any 2001 s'endinsa en el món del disseny gràfic i preimpressió, treballant a la impremta Gràfiques Andorranes i ho compagina formant-se en diferents tècniques. En l'àmbit de la il·lustració crea el personatge de "La Vaca Bruna" amb el seu primer llibre il·lustrat "El gran secret de la vaca Bruna" (Aina,2012). L'any 2020, durant la pandèmia, s'endinsa dins el món del dibuix digital, creant un personatge cap-gros, versàtil i divertit, que comparteix a la xarxa social Instagram, per omplir de colors els moments foscos que es viuen. Aquell mateix personatge l'ajuda a crear el llibre il·lustrat "Colors dins la foscor" (Culturàlia, 2023). Un diari il·lustrat que neix de la necessitat de compartir els alts i baixos que comporta travessar un càncer de mama. Ara, una vegada controlada la malaltia, torna amb més color que mai.