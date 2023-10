Proves físiques per a vint aspirants a policia

Actualitzada 30/10/2023 a les 19:04

Els vint aspirants que tenen la voluntat de formar part de la nova promoció d'agents de policia han començat avui les proves de selecció per cobrir 12 places. Les primeres proves a les quals s'han afrontat han sigut les físiques, que han tingut lloc a l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila. Dels 20 aspirants que s'hi han inscrit quinze són homes i cinc són dones i la primera prova que han realitzat ha estat el test de resistència, una prova que consisteix a fer el màxim de voltes possibles a la pista d'atletisme de 400 metres en un temps que no superi els 12 minuts.Durant la tarda han dut a terme el circuit de resistència, habilitat i força. D'altra banda, el cap del grup de Formació, el sergent Sergi Lechuga, ha explicat que es tracta d'un total de nou exercicis en un recorregut que combina els obstacles amb diverses voltes a l'estadi.Els homes han d'aconseguir completar el circuit en menys de 13 minuts i mig, i les dones en menys de 16. En aquest sentit, el cap del grup de Formació ha indicat que els barems "són un estàndard en l'àmbit europeu" per a una "condició física que ha de ser mitjana-alta, ja que és una de les exigències tant en la formació inicial com en la tasca policial".L'examen físic continuarà dimarts amb la prova de muntanya, que consisteix a fer un recorregut d'una distància d'aproximadament 1.600 metres amb un desnivell d'uns 200 des de l'alberg de la Comella fins a un punt situat al camí del Bosc Negre.Els candidats hauran de superar les proves professional i cultural aquest divendres i la pròxima setmana serà el torn per als idiomes i els tests psicotècnics. Està previst que tot el procés es tanqui a finals de novembre amb les entrevistes professionals. "Esperem que les noies que s'han presentat arribin al final, ja que la presència de més dones és molt necessària per assolir la paritat al cos de policia", ha manifestat el sergent.