Els preus de les importacions augmenten un 9,6% al juliol

Actualitzada 30/10/2023 a les 12:19

Finalment, Estadística informa que durant el juliol del 2023 les importacions originàries de la resta de la UE i Regne Unit van créixer un 25,3%, les d'Espanya un 8,3% i les de la resta del món un 18,3%. En contrapartida les de França cauen un 6%.

Els preus de les importacions van créixer en un 9,6% al juliol del 2023, mentre que el de les exportacions van crèixer en un 2,6% en comparació a l'any passat, segons l'informe publicat avui per Estadística en referència a l'Índex de Valor unitari de Comerç Exterior (IVU). El departament concreta que es tracta d'una estadística basada en el registre administratiu de duana on es cataloga la informació del valor i del pes dels béns intercanviats en cada operació comercial per tal d'arribar a una aproximació del preu al qual la mercaderia ha sigut intercanviada. Tot i això, Estadística alerta que els IVU no són índex de preus de forma estricta, ja que els seus canvis poden estar associats "tant als canvis de preus com de volum".Per grups d'utilització, s'observa que els preus de béns de consum van incrementar-se un 16,8%, els béns de capital creixen un 2,6% i els intermedis un decreixen un 4,7%. D'altra banda, l'informe també indica que el grup 'Articles manufacturats classificats principalment segons la primera matèria' s'ha incrementat, concretament en un 14,2% i el grup 'Olis, greixos i ceres, d’origen animal i vegetal' que decreixen amb un 5,5% i 'Begudes i tabac' amb una pujada del 4,9%.