El PS demana una pròrroga de 2 anys en cas de no arribar a un acord de lloguer

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat avui 17 esmenes al projecte de llei de mesures d'estímul i d'estabilitat del marcat d'arrendament d'habitatges. Entre les novetats principals, els socialdemòcrates demanen que els arrendataris puguin demanar una pròrroga de dos anys en cas que no s'arribi a un nou acord de lloguer i, si l'arrendador és un petit propietari, algú amb menys de 4 immobles segons aquesta esmena, aquest podrà demanar, com a màxim, un augment del 50 % sobre l'IPC per cada any que dugui la pròrroga. Altrament, aquest 50% podrà augmentar fins al 100% si l'immoble no està amortitzat.

D'altra banda, si la renda del lloguer és inferior a 6 euros per metre quadrat, la part arrendadora podrà augmentar la renda, com a màxim, en un 6 % si es tracta d'un petit propietari. En cas dels grans tenidors, no podran augmentar la renda segons aquestes esmenes.

Un altre punt que s'ha tractat és l'augment a les taxes per tenir pisos buits, Judith Salazar, presidenta del PS, ha aclarit que volen augmentar de 20 a 50 euros per metre quadrat el gravamen als pisos buits que no estiguin dins del mercat. Amb això, Salazar ha afirmat que buscaran augmentar la bossa de pisos disponibles, ja que "tenir un pis buit ha de ser perjudicial per a les persones que decideixin no donar-li un rendiment", ha asseverat la líder dels socialdemòcrates, que també ha anunciat una esmena a la cessió de dades per poder accedir als registres dels pisos buits per tal de poder aplicar les noves taxes.