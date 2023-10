Dos conductors ebris se salten els controls de la policia

Actualitzada 30/10/2023 a les 11:37

La policia ha detingut cinc conductors per donar positiu per alcoholèmia i dos dels arrestats es van saltar el punt de control instal·lat a la carretera, segons el balanç fet públic aquest matí. El servei d'ordre exposa que dos conductors de 19 i 38 anys no van fer cas de les indicacions dels agents i no es van aturar per fer la prova d'alcoholèmia. El més jove dels implicats va abandonar el cotxe a la calçada en la fugida de la policia i va marxar a peu. Els efectius del cos el van trobar gairebé una hora després a prop del vehicle i el jove va reaccionar "de manera desproporcionada envers els agents proferint resistència i injúries", recull el comunicat. El detingut va donar una taxa d'1,06 grams per litre de sang, i l'altre conductor que va escapar inicialment del control va donar 1,41 d'alcoholèmia.La policia informa que tres arrestos van ser de conductores. Dues d'elles, de 24 i 39 anys, van donar taxes positives d'1,63 i 1,83 d'alcoholèmia després de ser controlades per dos accidents amb danys materials. L'altra dona detinguda, de 29 anys, va donar un índex de 0,83 grams per litre de sang,Les intervencions per seguretat vial es completen amb una detenció d'un jove de 20 anys que conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents.El cos de seguretat ha fet a més una detenció per entrar al país amb droga. Els agents van interceptar dissabte a les 19.45 hores un turista de 45 anys que portava 0,5 grams de cocaïna i 1,5 grams de marihuana quan va accedir al Principat en cotxe per la frontera del riu Runer.