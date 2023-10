Concòrdia considera insuficient la nova llei d'arrendament d'habitatge

Actualitzada 30/10/2023 a les 15:01

Cerni Escalé, president del grup parlamentari de Concòrdia, ha remarcat avui en una roda de premsa la necessitat que existeixi una llei de l'habitatge que ajudi a estabilitzar la situació dels lloguers abans que s'acabi l'any. No obstant això, Concòrdia votarà que no al projecte de llei de l'habitatge. La solució que han proposat des de Concòrdia, ha explicat Cerni, és una pròrroga de la llei del 2022 d'un any i que durant aquesta pròrroga es facin modificacions de caràcter legislatiu que permetin solucionar el mercat immobiliari. Sobre la proposta del PS, Escalé ha assegurat que és "respectable", però les esmenes al projecte de llei "es tracten a porta tancada" i des de Concòrdia creuen que aquests assumptes cal que s'abordin des de l'esfera pública amb un debat a la cambra legislativa. Escalé també ha anunciat que Concòrdia té un sobre la taula el projecte de llei sobre l'impost a les inversions estrangeres immobiliàries. Sobre aquesta proposta, Escalé ha afirmat que cal un control estricte de les inversions estrangeres i des del partit contemplen que només puguin adquirir una compra d'immobles que funcioni com a segona residència. També han proposat un sistema de quotes sobre el nombre de pisos que entrin al mercat per a la inversió estrangera, i la creació de zones d'exclusió, llocs on l'habitatge estigui destinat a primeres residències per a andorrans. En afegit, també contemplen que els residents de curta durada o residents passius només puguin adquirir un immoble a Andorra, tal com ho podrien fer els inversos estrangers. Escalé també ha abordat la problemàtica dels pisos buits, i ha assegurat que estan treballant en una Proposició de llei de modificació de l'ordenament tributari d'Andorra per tal d'implementar un "impost real, ambiciós i dissuasiu" per la gent que tingui pisos buits inactius.