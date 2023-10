Espot reclama a Sefcovic que es faci servir un llenguatge menys defensiu en la negociació sobre els serveis financers

El sistema financer continua sent la pedra que evita avançar en l’acord d’associació. Malgrat que hi ha voluntat d’accelerar difícilment es podrà tancar abans de final d’any. Ho va poder constatar el cap de Govern la setmana passada a Brussel·les, en la reunió que va mantenir amb el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maros Sefcovic, fins al punt que l’executiu no amaga el seu desgrat com s’expressa a vegades la comissió i es va demanar moderar el to defensiu, de manera que la nova versió del protocol es redactarà utilitzant un llenguatge més neutre, “més polític” utilitzant el llenguatge

