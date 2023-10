“M'agrada que 'La Mesías' ajudi la gent a veure-s'hi reflectida”

L’actor Roger Casamajor presenta la seva nova sèrie, La Mesías, un thriller de Movistar+ sobre la superació del trauma, la fe per omplir el buit i l’art com a salvació. Dirigida pels Javis, hi interpreta l’Enric, un home tormentat per una infància marcada pel fantisme religiós. Com es prepara per interpretar un personatge tan fosc com l’Enric? El que jo faig és buscar dins de la meva experiencia, i també m’ajudo molt dels directors. Amb aquest personatge, els Javis tenien clar on volien anar i són directors que sempre aconsegueixen portar-te on volen. Com és treballar amb els Javis? Saben bé com dirigir els