Halloween o Castanyada?

Dolços o castanyes. La novetat contra la tradició. Les disfresses contra els panellets. El mateix debat que sorgeix cada tardor i que ens fa dubtar sobre quina festa celebrar l’últim dia d’octubre

La tradició del país ens diu que el 31 d’octubre se celebra la Castanyada, però, des de fa uns anys, Halloween ha guanyat terreny i s’ha ficat a moltes cases. Sovint, l’elecció de quina festivitat celebrem és definida per l’edat: els més joves volen disfressar-se i sortir de festa, i els més grans s’estimen més la tranquil·litat i el caliu de les castanyes. No obstant això, hi ha gent que trenca la regla. L’Andrea Castillo, una noia de 23 anys que en porta dos a Andorra, creu que el Halloween no s’hauria de celebrar a casa nostra. “És una festa

#1 Continuem personalitzant el País.

(29/10/23 06:07)