Els tabaquers de l'Arieja creuen que continuarà entrant tabac des d'Andorra

Diuen que l’opció de poder comprar quatre cartrons a Espanya no afectarà les vendes

El decret que ha d’aprovar el govern francès, a demanda del consell d’Estat a la primera ministra Élisabeth Borne, per permetre l’entrada de quatre cartrons de tabac per persona des dels països fronterers que pertanyen a la Unió Europea, no afectarà les vendes de tabac a Andorra de fumadors de la veïna Arieja, segons opinen els estanquers d’aquest departament. “La majoria de fumadors de l’Ariège van a Andorra i no a Espanya perquè el Principat té els preus més baixos”, va assenyalar en declaracions al mitjà francès La Dépêche du Midi Gérard Maury, president de la federació d’estancs del departament.