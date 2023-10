“La direcció d'art és la gran desconeguda del cinema”

Fa més de dues dècades que es dedica a la direcció d’art i, a més d’haver guanyat el Gaudí pel seu treball a Elisa y Marcela (Isabel Coixet, 2019), aquest any va ser nominada als Goya per Los renglones torcidos de Dios (Oriol Paulo, 2022). Recentment, hem pogut veure als cinemes el segon llargmetratge d’Elena Martín, Creatura, en què Steinbrecht fa un desplegament de sensibilitat i cura pels detalls. També ha treballat a Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008) o a Biutiful (A. G. Iñárritu, 2010). És la direcció d’art la gran desconeguda dins del món del cinema, com a mínim