Codina, Segués i Magallon participen en la 147a UIP a Luanda

Actualitzada 29/10/2023 a les 06:05

La delegació andorrana formada per la subsíndica general, Sandra Codina, i els consellers generals Marc Magallon i Núria Segués van participar ahir en l’última jornada de la 147a assemblea de la Unió Interparlamentària (UIP), centrada en la celebració del consell director, i que té lloc a Luanda, Angola. En la jornada es va escollir la nova presidenta de la UIP, que va resultar ser la presidenta del parlament de Tanzània, Tulia Ackson, i es va informar de les accions dutes a terme per assolir els objectius estratègics per al període 2022-2026. A més, el Consell General va informar que s’ha acordat afegir La pau i la seguretat com a tema prioritari per a l’any 2024.

Codina va participar dijous al debat general que es va centrar en com els parlaments poden incidir a favor de la pau i la justícia. Durant la intervenció, la subsíndica general va remarcar que “uns parlaments robustos, participatius i representatius de la societat són una eina clau per assegurar la pau, tant interna com amb els països veïns, en un context internacional cada cop més inestable”.