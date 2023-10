Clam a posar fi a la "precarietat que ofega als treballadors"

Actualitzada 29/10/2023 a les 11:53

La manifestació a favor del dret a l'habitatge prevista per aquest dimarts a la plaça de la Rotonda serà l'inici "d'una lluita contra les egoistes i avaricioses polítiques d'un Govern que només vetlla pels interessos d'uns quants", segons assegura Denunciand, la plataforma responsable de la protesta, al manifest. Sota el lema 'Per un habitatge digne', el text fa una crida a la presa de mesures que garanteixin l’accessibilitat a l’habitatge per a tots els ciutadans: "No volem només sobreviure, volem viure a l'Andorra que ens ha vist néixer o ens ha acollit", clamen.Els manifestants exposen que "estem farts de preus inassumibles, de falta de regulació, de l'especulació, l'engany i una precarietat que ofega a la gent treballadora del país", lamentant que "mentre les famílies treballadores tirem endavant el país, els grans propietaris i rendistes es dediquen a enriquir-se a costa nostra". Per aquesta raó, convoquen a la ciutadania andorrana a sortir al carrer "per cridar que ja n'hi ha prou", perquè "no podem acceptar que s'especuli amb una necessitat bàsica". "Som aquí com a primer pas de molts, perquè Andorra som tots", conclou el manifest.