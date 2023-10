Assandca reclama més ajuts pels desplaçaments dels pacients amb càncer

Actualitzada 29/10/2023 a les 13:42

El president de l’associació contra el càncer de mama Assandca, Josep Saravia, ha declarat avui durant la Caminada contra el càncer de mama que cal més treball per part de Govern per incrementar les ajudes als pacients, sobretot, de cara als desplaçaments i als pisos tutelats, assegurant que els 40 euros diaris per l’allotjament i els 15 pels àpats que dona avui en dia la CASS són “justos i insuficients, no es troben hotels a aquest preu”.El cap de Govern, Xavier Espot, ha admès que són quotes “insuficients” i que es revisaran dins de l’elaboració d’un pla oncològic nacional que asseguri que els pacients puguin ser tractats fora amb els suficients recursos econòmics. En aquest sentit, Espot ha afirmat que la intenció es fer un pla “avançat a i a l’alçada dels països veïns”.L’associació reclama, a més, que els acompanyants puguin demanar la baixa laboral mèdica per encarregar-se de la cura d’una persona propera, ja que en aquests casos “ha de deixar la feina i no s’hi pot dedicar de cap manera”. Ja es va transmetre la qüestió al Govern en diverses ocasions i Saravia celebra que ja s’estigui estudiant en el si del ministeri d’Afers Socials, però demana que no es concedeixi únicament als pares, sinó també a parelles o altres persones properes.