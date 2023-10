AE proposa que totes les pròrrogues siguin de quatre anys

Actualitzada 29/10/2023 a les 11:17

Andorra Endavant proposa que totes les pròrrogues siguin per quatre anys; que només es pugui aplicar increment extra -del 5% o el 6%- pels contractes per sota dels set euros per metre quadrat i que, si les despeses es paguen a banda, no es pugui apujar ni l’IPC.La presidenta del grup parlamentari, Carine Montaner, ha presentat un seguit d'esmenes al projecte de llei de mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'arrendament d'habitatges, apostant per "un model diferent de pròrroga" del suggerit per Govern. En primer lloc, es demana que tots els allargaments de contracte que permeti la llei siguin per quatre anys. Per tant, eliminarien l'esglaonat original d'entre un i quatre. A banda, "es fixaria negre sobre blanc", ja que en cas que el propietari vengui el pis a un tercer, aquest també estaria obligat a respectar aquesta pròrroga.Pel que fa a l’increment de preus, la formació elimina la possibilitat de pujades per sobre de l’IPC en la majoria de casos. De fet, fins i tot entén que la dada de la inflació no s’hauria d’aplicar en aquells contractes on les despeses es paguin a banda, ja que consideren que això ja es reflecteix en aquesta factura. De fet, Montaner alerta que, fins i tot, podria ser la fórmula de fer un “augment encobert” del lloguer. Si la renda ja inclou aquestes despeses, en canvi, s’autoritzaria a aplicar l’IPC.