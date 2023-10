Vint-i-un aspirants a les dotze noves places d'agent de policia

Actualitzada 28/10/2023 a les 06:21

Vint-i-un candidats aspiren a les dotze places del darrer concurs per contractar nous agents de policia. El termini per formalitzar la sol·licitud finalitzava el 6 d’octubre passat, però el cos no va informar fins ahir del nombre d’aspirants, un cop el comitè tècnic de selecció va validar la documentació presentada. De fet, inicialment es van formalitzar 24 candidatures, però tres no han superat aquest primer tall. Els aspirants seleccionats començaran les proves d’accés dilluns vinent i els que les superin, el procés de formació posterior.

El Govern va convocar l’edicte a final d’agost i el 27 de setembre va anunciar que prorrogava uns dies més la presentació de sol·licituds. Fins llavors s’havien rebut un total de 15 sol·licituds. El sindicat policíac denuncia des de fa temps la pèrdua d’interès en els edictes del cos per unes condicions laborals cada cop menys atractives.