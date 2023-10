El grup demòcrata fa el canvi per facilitar la transició i evitar conflictes

Els inquilins no hauran de demanar personalment la pròrroga del lloguer quan entri en vigor el projecte de llei en matèria d’habitatge que actualitza les rendes i les pròrrogues dels lloguers amb l’objectiu que d’aquí a quatre anys el mercat es pugui autoregular sol. El projecte, a tràmit per la via d’urgència –set dies hàbils per esmenar– va rebre esmenes de tots els grups menys de Concòrdia. La més significativa és la del grup demòcrata, que permetrà que les pròrrogues que es fixen al text es facin de manera automàtica sense necessitat que hagin de ser els llogaters qui facin la