La propietat de la muntanya de Tor vol tancar l'accés

Els propietaris de la muntanya de Tor volen tancar la pista que va des de Pal fins al municipi català de Tor aquest hivern. El motiu és fer disminuir l’afluència de trànsit que han detectat darrerament i que ha propiciat el deteriorament del terreny. De fet, segons fonts de la comunitat de propietaris, aquest any han hagut de pagar fins a 12.000 euros per reparar-lo. De moment han col·locat unes tanques per barrar el pas, però encara no estan operatives perquè els propietaris s’estan informant sobre si aquesta mesura és legal. Un cop tinguin llum verda ho faran efectiu. Aquest