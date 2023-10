El Govern estudia donar prestacions a persones que deixen la feina per fer-se càrrec d’un parent

El ministeri d’Afers Socials i Funció Pública està estudiant la possibilitat de crear una prestació per a les persones cuidadores no professionals, com ara un familiar o una persona que deixi la feina per cuidar un parent o algú proper amb discapacitat o que es trobi en situació de dependència. Així ho va explicar ahir a la comissió legislativa d’Afers Socials la ministra Trini Marín, destacant que gran nombre d’aquests casos van acompanyats de renúncies en l’àmbit professional, social o personal. La prestació hauria de compensar aquelles persones que no poden dedicar-se a una feina i s’impliquen en la cura d’un