Espot vol un referèndum independent a l'equip de Govern

Actualitzada 28/10/2023 a les 13:11

El cap de Govern, Xavier Espot, insisteix en que un 'no' majoritari al referèndum per l'acord d'associació amb la Unió Europea obrirà un escenari "molt incert i que requerirà estabilitat política". Ha insistit en que no provocarà cap dimissió i, en cap cas, hi haurà afectació a l'equip de Govern recordant que quan entri en vigor l'acord, el Govern estarà "a cavalles" de la legislatura. Això sí, ha assegurat que cal elaborar tota una feina de pedagogia per explicar a la ciutadania l'acord, un període que podria durar entre cinc i sis mesos i que es faria abans del referèndum, i demana que el vot es faci "independentment de l'equip de Govern, es mereix ser valorat pel que és".Espot ha fet les declaracions durant la conferència d'aquest matí per explicar als joves les oportunitats i reptes que suposa l'acord i que ha tingut lloc a la Llacuna. Ara Govern està centrat en resoldre l'escull dels serveis financers, una qüestió encara molt embrionària, i afirma que veu "factible" tractar-ho de forma paral·lela amb l'acord bilateral amb Espanya i França: "Hi ha una bona predisposició dels dos països d'ajudar-nos en aquest procés i de donar-nos les facilitats que calguin".