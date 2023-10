El Govern vol reforçar el sector de la ramaderia

Actualitzada 28/10/2023 a les 06:18

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, va ser l’encarregat d’inaugurar ahir al matí la 44a Fira-concurs de bestiar boví, equí i oví. Casal va remarcar que en l’edició d’enguany va haver-hi presents “uns 160 caps de bestiar de diverses seccions” perquè totes participen en el concurs d’explotacions ramaderes del país. També va comentar que és un dia de celebració en què et retrobes amb el conjunt de ramaders per poder “detectar aquelles preocupacions que tenen”. Des del departament estan fent unes visites a cada explotació ramadera per poder detectar les preocupacions més personals de cadascun dels ramaders i poder començar a traçar les línies estratègiques.

El titular de Medi Ambient va explicar que tant els ramaders com el departament d’Agricultura i Ramaderia reclamen que es garanteixi el relleu generacional. Per això, des del Govern preveuen crear una bossa de joves agricultors que “permeti fer un model de substitució del titular de l’explotació ramadera en cas d’absència”. També estan treballant per veure com poden reforçar els plans de millora de què gaudeix actualment la ramaderia i han previst accions al voltant de la sequera. En definitiva, estan fent el possible per millorar la raça i la genètica autòctona del bestiar, sempre tenint un horitzó més enllà de la situació actual ramadera. “Sempre s’ha d’anar un pas més enllà”, assegura Casal.