Denunciat l'abandonament de tres cadells a Sant Julià

Actualitzada 28/10/2023 a les 13:37

El servei de circulació de Sant Julià de Lòria va ser requerit dijous després que un ciutadà descobrís una capsa amb tres cadells a dins. La capsa de cartó va ser abandonada en un aparcament d'un centre comercial de la parròquia. La policia, que va ser alertada minuts després, afirma que els gossos no presentaven signes de maltractament, es trobaven en bon estat i semblava que no feia gaire temps que havien estat abandonats. El comú va presentar una denúncia escrita per esbrinar la successió dels fets, així com la identitat de la persona que va deixar els gossos. Els tres cadells van ser traslladats a la gossera oficial.