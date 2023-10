Codina, Magallon i Segués participen al consell director de la UIP

Actualitzada 28/10/2023 a les 13:03

La delegació andorrana formada per la subsíndica general, Sandra Codina, i els consellers generals Marc Magallon i Núria Segués, han participat avui a l'última jornada de la 147a assemblea de la Unió Interparlamentària (UIP), centrada en la celebració del consell director. En la jornada s'ha escollit la nova presidenta de la UIP, sortint com a escollida la presidenta del parlament de Tanzània, Tulia Ackson, i s'ha informat de les accions dutes a terme per assolir els objectius estratègics per al període 2022-2026. A més, el Consell General informa que s'ha acordat afegir 'La pau i la seguretat' com a tema prioritari per l'any 2024.