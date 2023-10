Arinsal estrena remuntador i Canillo, nova zona esquiable

La Fira va ser el tret de sortida per a la temporada d’esquí. Joan Ramon Moreno, director general de Grandvalira Resorts, va aprofitar l’ocasió per presentar algunes de les novetats d’enguany als diferents dominis esquiables. Una de les més destacades serà el nou remuntador que es col·locarà a Arinsal i que tindrà sis places. Aquest giny, segons va apuntar Moreno, servirà per ajudar també de cara a l’any vinent quan s’uneixi Pal amb Arinsal per pista. Moreno també va avançar una nova zona esquiable a Canillo que comptarà amb un remuntador de quatre places. Una altra novetat és la incorporació de