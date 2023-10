Andorra vota a favor d'un "alto el foc immediat" a la franja de Gaza

Actualitzada 28/10/2023 a les 11:38

L'assemblea general de les Nacions Unides va aprovar ahir una resolució no vinculant presentada per als països àrabs per demanar un alto el foc "immediat, durador i sostingut" a la franja de Gaza. Andorra, juntament amb altres 119 països, va votar a favor, mentre que 45 països es van abstenir i 14 van votar en contra. Entre aquests, Israel, els Estats Units, Guatemala, Hongria, Croàcia, Àustria o la república Txeca.En el text s'inclou "l'exigència" que ambdues parts compleixin el dret internacional humanitari i que se subministri ajuda humanitària a la franja de Gaza de forma "contínua, suficient i sense obstacles". També es demana "l'alliberament immediat i incondicional" de tots els civils segrestats, a més de la seva seguretat, benestar i tracte humà d'acord amb el dret internacional.Tot i que el resultant no és vinculant, l'ONU destaca que es tracta d'una resolució amb un "pes polític important", on es mostra la postura de la comunitat internacional envers la problemàtica entre Israel i Palestina. El representant permanent d'Israel a l'ONU, Gilard Erdan, ha titllat de "vergonya" la votació, assegurant que "aquest espectacle és una prova que les Nacions Unides, tràgicament, està compromesa no a prevenir sinó a assegurar les atrocitats perpetrades per Hamàs". D'altra banda, el portaveu del president palestí, Nabil Abu Rudeineh, va agrair als estats que van votar a favor de la resolució, que com va indicar "ratifica la posició de la majoria del món en recolzar la gent palestina".