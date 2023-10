'Vet' a les pistes andorranes

Actualitzada 27/10/2023 a les 07:16

“Les estacions catalanes serien totalment viables si captessin tot l’esquí català que va a Andorra.” Així de clar ho té el president de l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM), Joaquim Alsina. En unes declaracions recollides per la revista CMD Sport, el màxim responsable de la patronal de l’esquí català es queixa que malgrat que Andorra sigui el principal competidor del sector de la neu català hi hagi “complicitat” de les administracions catalanes amb les estacions andorranes. “Hi ha un problema amb el missatge polític”, va asseverar.

Alsina va lamentar, a més, que els mitjans públics catalans en facin publicitat: “El que no pot ser és que els mitjans de comunicació públics catalans, a sobre, facin publicitat de les seves estacions”, referint-se a les del Principat. Per a ell el missatge hauria de ser que “tot el que se’n va a Andorra no va a les muntanyes catalanes”, i va defensar que els que considera principals competidors tenen avantatges pel sistema impositiu, la Seguretat Social i la legislació. “Andorra és un Estat que fa grans inversions perquè li va la vida amb el turisme de muntanya”, va indicar.

Més enllà del problema d’Andorra, Alsina manifesta d’altres preocupacions, com ara l’allotjament per al personal que ha de fer rutllar els camps de neu, després de detectar les dificultats que tenen aquests treballadors per trobar habitatge a prop del lloc on han de treballar. Un problema que, per cert, comparteix amb el seu principal competidor. I sobre el canvi climàtic es mostra confiat que almenys a mitjà termini les estacions seguiran sent viables. “No es pot estar pendent del cel, però sí de la tecnologia”, va concloure.



