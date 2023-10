Una entitat animalista avisa de la situació límit de la gossera

Actualitzada 27/10/2023 a les 12:07

Un dels responsables de l’Associació Rescatista i Protecció dels Animals (ARPA), Jaume Vilamajó, va advertir ahir que la situació en la qual es troba GosSOS és crítica. Actualment, la gossera té un problema de sobrepoblació, acull 46 gossos sobre un màxim de 42. Per no excedir el màxim permès a les instal·lacions, alguns exemplars els tenen recol·locats en cases d’acollida. Aquesta solució, però, “pot provocar estrès als gossos”, segons va apuntar Vilamajó, que va afegir que els cans que es troben en cases d’acollida agafen afecte a les persones que els cuiden i “després d’un, dos o sis mesos, han de marxar d’aquella casa”, fet que afecta psicològicament els animals.

Tanmateix, Vilamajó va assegurar que aquesta solució és “el millor dels mals”, ja que l’altra opció seria sacrificar els gossos “com ja es feia aquí fa anys i com es fa en altres països”, va asseverar. A més, va voler remarcar la bona actuació del Govern, Agricultura, GosSOS i els bombers, que “sempre responen al moment quan tenim alguna emergència o s’ha d’efectuar el rescat d’algun animal”.

Com va publicar ahir el Diari, la principal causa actual d’abandonament són els contractes de lloguer que no permeten animals. Respecte d’això, Vilamajó va explicar la història d’un noi que va quedar-se sense casa i no va ser capaç de trobar un lloguer on permetessin animals. En conseqüència, aquesta persona va anar a viure amb un amic, però un dia va desaparèixer del país sense deixar rastre i va abandonar el seu gos, vell i malalt, amb el seu company. L’animal va ser adoptat pel company de pis.