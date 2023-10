Espot afirma que cal suport privat per fer el multifuncional

Actualitzada 27/10/2023 a les 20:49

També altres entitats del país s'han animat amb noves propostes, com és el cas del MoraBanc Andorra, que han instal·lat unes cistelles on pots practicar el tir a canvi de participar en una rifa solidària que organitzen juntament amb UNICEF. L'estand del comú d'Andorra la Vella té una pantalla gegant interactiva feta per l'empresa Blit on es poden veure totes les millores que el comú ha fet en els últims 8 anys.

El cap de govern, Xavier Espot, ha recalcat la prioritat de construir l'espai multifuncional avui en el marc de la Fira d'Andorra. No obstant això, Espot ha afirmat que "actualment el Govern i la parròquia no poden assumir unes obres de 50 milions d'euros fins que la situació econòmica sigui més propícia" i ha afegit que "caldrà buscar sinergies amb el sector privat per abaratir costos". Aquestes sinergies podrien arribar amb l'FC Andorra, que també estaria interessat en aquesta col·laboració per poder continuar jugant al país. El màxim responsable de l'executiu ha comentat que "hi ha una molt bona predisposició per part de tothom", però el Govern segueix a l'espera d'una proposta concreta del club.El cònsol major de la capital, David Astrié, ha reclamat la construcció del recinte multifuncional per acollir la Fira que ha recordat es "fa en una parcel·la que lloga a una propietat, i és provisional". Segons Astrié és important anticipar-se per trobar un lloc que resolgui la perdurabilitat en el temps. El cònsol també ha destacat que continuar a l'espai actual suposarà afrontar una pujada de preus. "Hi ha el problema que els muntadors de la carpa finalitzen el contracte i l'any que ve s'hauran d'assolir uns costos bastants més elevats per la inflació", ha manifestat. I ha afegit que el multifuncional no és només un projecte de parròquia "sinó de país" i ha demanat una reflexió conjunta on es decidís una opció viable i a curt termini com podria ser l'estadi multifuncional.La 44a edició de la Fira compta amb 187 estands, 17 més que l'edició anterior, que es reparteixen en 10.000 metres quadrats on s'apleguen empreses, entitats, institucions i associacions de tots els sectors per presentar les novetats als visitants. Entre els expositors destaquen el d'Andorra Telecom, que presenta un escenari de realitat augmentada on es pot viure una experiència de 4 minuts per un món oníric.El cap de Govern i el síndic general, Carles Ensenyat, els ministres Conxita Marsol i Jordi Torres, han estat presents en l'acte d'obertura amb Astrié fent un recorregut pels diferents expositors.