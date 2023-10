Myandbank ofereix un dipòsit al 5% a dos mesos per domiciliar la nòmina

Actualitzada 27/10/2023 a les 10:39

Myandbank llança una oferta per la Fira d'Andorra la Vella d'un dipòsit al 5% TAE a dos mesos per domiciliar la nòmina al banc 100% digital d'Andbank. L'entitat informa que la contractació es pot fer fins al 10 de novembre des de 3.000 euros fins a un màxim de 100.000 euros i que l'única condició per rebre aquest rendiment és que la domiciliació es faci abans del venciment del dipòsit, i si no es compleix aquest requisit s'abonarà l'interès del 2%.El banc digital d'Andbank destaca que està presenta a la mostra multisectorial de la capital amb regals i sortejos. L'entitat ha instal·lat un Trivial que permet aconseguir premis i els clients que visitin l'estand poden guanyar un iPhone14 que es sortejarà cada dia.