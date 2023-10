La subsíndica defensa el paper dels parlaments en favor de la pau i la justícia

Actualitzada 27/10/2023 a les 06:25

La subsíndica, Sandra Codina, i una delegació de consellers generals integrada per Carles Naudi, Núria Segués i Marc Magallon, estan participant en la 147a assemblea de la Unió Interparlamentària (UIP), que té lloc a Luanda, Angola, fins avui. Codina va participar dimecres al vespre al debat general de la UIP, que es va centrar en com els parlaments poden incidir en favor de la pau i la justícia. Durant la intervenció la subsíndica general va remarcar que “uns parlaments robustos, participatius i representatius de la societat són una eina clau per assegurar la pau tan interna com amb els països veïns”, i va posar l’exemple del Consell en la cerca d’equilibris.