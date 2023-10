Fitch confirma la nota d'Andorra en A- amb perspectiva estable

27/10/2023 a les 22:59

L'agència d'avaluació Fitch Ratings ha situat de nou el ràting d'Andorra en A- amb perspectiva estable, mantenint la nota i la perspectiva assolida el juliol de l'any passat i que es va mantenir a l'abril d'enguany. L'executiu concreta que a l'informe els avaluadors indiquen que la nota es fonamenta en una gestió "fiscal prudent", assolint un superàvit del 2,1% del PIB a finals del 2023 i una previsió entorn de l'1,9% pel 2024, "molt per sobre de la mitjana dels països amb una qualificació similar".L'agència ha valorat molt positivament el fet de mantenir les mesures per fer front a l'increment del cost de la vida i a la pèrdua del poder adquisitiu, segons Govern. També destaca que la ràtio d'endeutament de les administracions públiques d'Andorra es reduirà fins al 37,1% al 2023 "després del pic del 2021 i es preveu que aquest continuï reduint gradualment fins a arribar al 34,2% a finals del 2025". Fitch subratlla el fet de "no tenir necessitat de cap refinançament extern fins al 2027 i de poder fer front a les seves obligacions financeres nacionals a través dels superàvits pressupostaris".L'informe preveu un creixement del PIB ral del 2,2% pel 2023 i un creixement mig del PIB real de l'1,5% pel 2024 i 2025. Un altre dels punts que destaca l'agència és "l'alta resiliència" del sector bancari andorrà, posant èmfasi en les ràtios de capital i liquiditat assolides, "molt superiors a les requerides", i la millora de rendibilitat de les entitats en els darrers anys. Finalment, Fitch emfatitza que es continua avançant en la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea.