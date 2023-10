Andorra està negociant 6 anys d'adaptació pel roaming

Actualitzada 27/10/2023 a les 14:10

El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat aquest matí en la inauguració de la Fira que les negociacions de l'acord d'associació amb la Unió Europea estan voltant la balança cap a les demandes d'Andorra en matèria de telecomunicacions. En un principi l'executiu europeu oferia dos anys per a que Andorra Telecom assumís la desaparició del roaming abans d'una obertura oficial de la liberació del mercat. Avui, segons ha donat a conèixer Espot, s'està negociant entorn als 6 o 7 anys.Espot ha explicat que l’acord d’associació està pendent de tres esculls, esmentant també la circulació de persones, on ha afirmat que “està bastant encarat”, i el protocol financer, en el que encara s’està treballant per arribar a l'acord.