Els propietaris de la muntanya de Tor volen tancar l'accés des d'Andorra durant l'hivern

Els propietaris de la muntanya de Tor volen tancar-la durant els mesos d'hivern, segons informa el diari Segre. Aquest mes han instal·lat tanques als dos extrems del camí de terra que dona accés al poble i que comunica amb Andorra i la comarca catalana del Pallars Sobirà. La voluntat dels propietaris és evitar que aquesta pista privada es deteriori pel pas de vehicles, en contrastar un augment del trànsit.Les dues noves tanques, per ara, estan obertes i la comunitat de propietaris està obtenint assessorament per assegurar-se que tancar el camí provat s'ajusta a la legalitat. Un cop ho puguin corroborar, la intenció és tancar-lo durant els mesos d'hivern. D'aquesta manera, volen limitar el pas a les persones que tinguin casa al poble o hi treballin, així com altres persones amb permís de la comunitat per circular pel camí, els quals seran els únics que disposaran de claus per obrir les tanques. Els propietaris van acordar instal·lar-les després d'un estiu en què la muntanya ha rebut una alta afluència de visitants, des de turistes en cotxes finsa a excursionistes a peu.Fonts de la comunitat van explicar que el deteriorament que ocasiona l'elevat trànsit de vehicles pel camí ha obligat a pagar aquest any 12.000 euros en reparacions per garantir que continuï sent transitable.