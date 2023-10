Els estudiants Rosa González i Arnau Sansa guanyen el concurs de microrelats

Actualitzada 27/10/2023 a les 06:23

Arnau Sansa, del col·legi Mare Janer, i Rosa González, de l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, han estat els estudiants guardonats en la darrera edició del concurs de microrelats, la iniciativa conjunta del ministeri d’Educació i el Diari. Els dos alumnes van rebre ahir un iPad com a premi pels textos de mans del secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, i del director general de Premandsa, Ignasi de Planell.

Ella ja no hi és el títol del microrelat d’Arnau Sansa i Estimat diari... el de Rosa González. Tots dos eren alumnes de tercer de secundària el curs passat. En la iniciativa participen escoles dels tres sistemes educatius i els escrits breus dels alumnes es publiquen durant el curs al Diari, tant en l’edició digital com en la de paper. Els dos guanyadors d’aquesta darrera edició es van publicar el desembre del 2022.