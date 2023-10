El Tribunal d'Arbitratge no rep cap cas en dos anys

Actualitzada 27/10/2023 a les 09:42

El Tribunal d'Arbitratge del Prinicipat d'Andorra va celebrar ahir el segon aniversari de la seva activitat. Durant l'acte es va explicar quina va ser l'activitat duta a terme durant aquest temps i quins són els reptes per encaminar la institució cap a l'èxit.En el discurs del director del Tribunal d'Arbitratge, Pierre Raoul-Duval va declarar que el que necessita la institució és "rebre casos per administrar". De la mateixa manera, va explicar que "l'experiència de les institucions d'arbitratge a l'estranger demostra que es triga anys a tenir arbitratges des de la data de la signatura d'un contracte que conté una clàusula arbitral, fins a la data en què s'implementarà aquesta última quan sorgeix el conflicte".Des del TAPA demanen per tant temps i paciència per veure el seu èxit. De la mateixa manera, el director va assegurar que aquest repte no el podrà afrontar sense el suport del teixit empresarial i de la judicatura.D'altra banda, entre les fites d'aquests dos anys s'han aprovat els documents necessaris per posar en marxa el Tribunal, d'entre els quals es destaca el Reglament d'arbitratge i l'activitat promocional que s'ha centrat especialment a donar-se a conèixer tant al Principat com a l'estranger. Entre les activitats es troben les presentacions internacionals en múltiples congressos com l'AFA (Associació pel Foment de l'Arbiratge catalana) el mes de maig del 2021, a l'exposició Universal de Dubai al 2022, al Congrés de Miami de la IBA, Internacional Bar Association al 2021 i al Congrés Internacional de Bilbao de la UIA, 2022, 2023, entre d'altres. També durant aquest any el TAPA ha estat ponent en el Congrés d'Arbitration Day i al Congrés d'Arbitratge organitzat per la Cambra de Comerç.A més a més, a finals d'octubre d'aquest any, es presentarà el TAPA a la Internacional Bar Association (IBA) Annual Conference de París, on, per la seva extraordinària importància, s'instal·larà un estand informatiu per promoure el TAPA i l'arbitratge internacional al Principat.