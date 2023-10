El sector ramader, més reforçat

Actualitzada 27/10/2023 a les 13:44

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha estat l'encarregat d'inaugurar aquest matí la 44a Fira concurs de bestiar boví, equí i oví. Casal ha remarcat que en l'edició d'enguany hi ha presents "uns 160 caps de bestiar de diverses seccions" perquè totes participen al concurs d'explotacions ramaderes del país. Comenta també que és un dia de celebració on et retrobes amb el conjunt de ramaders per poder "detectar aquelles preocupacions que tenen". Des del departament estan fent també unes visites a cada explotació ramadera per poder detectar les preocupacions més personals de cada un dels ramaders i poder començar a traçar les línies estratègiques.Dimecres passat es van aprovar diversos decrets a Govern que afecten la ramaderia, el primer va ser un decret de sequera. "També van liquidar les subvencions relacionades als prats de dall i les primes a la qualitat", ha recordat.