Actualitzada 27/10/2023 a les 11:44

El ministeri d’Agricultura i Ramaderia s’està plantejant la possibilitat d’habilitar crèdits tous per al sector agrícola, és a dir, préstecs bonificats al 0% per destinar més recursos a la modernització de les explotacions agrícoles i ramaderes del país. Els ajuts es concedeixen amb una partida màxima de fins a 80.000 euros i, segons va explicar el ministre, Guillem Casal, és un import insuficient i “calen més sistemes de col·laboració” per fomentar l’activitat econòmica del sector i diversificar el seu desenvolupament.

El ministeri va anunciar ahir a la comissió legislativa d’Economia que vol destinar un pressupost de fins a 3,7 milions d’euros per a ajudes econòmiques de cara al 2024, un 16% més respecte al pressupost d’aquest any, que ha estat de 3,1 milions. Es tracta, per tant, d’un augment de prop del mig milió que, segons va destacar Casal, és un import d’entre tres i quatre vegades més que l’índex actual de l’IPC, que se situa prop del 5%.

L’increment hauria d’ajudar a la millora del rendiment de les explotacions i augmentar la productivitat. Concretament, del total del consum de carn bovina, equina i ovina, el 15% està produït al país i l’objectiu és assolir el 35%. Casal va explicar que les explotacions, que són 94 al país, han d’anar renovant-se i adoptant-se a nous sistemes de mecanització. La voluntat és evitar els procediments manuals per a la recollida i transport dels animals, com ara habilitant mecanismes automàtics. Alhora, es vol fer les instal·lacions més sostenibles, per exemple, amb panells fotovoltaics.

El Govern es planteja crear una central destinada a la recria d’anolles, que són les futures vaques femelles de raça bruna i que són les seleccionades per a la producció càrnia o per a la criança. Segons va explicar Casal, és el gènere que dona la carn de qualitat i el país necessita una infraestructura per centralitzar el conjunt d’anolles. Tindria una capacitat per a 10 i 15 animals. En aquest sentit, també es volen reforçar els ajuts per al programa de selecció d’aquest tipus d’animal, així com potenciar àmbits que, segons Casal, tenen oportunitat de creixement. La producció de carn ovina, el cultiu de trumfa o impulsar d’altres mercats com el de la mel, la mostassa o la melmelada en són exemples.

L’objectiu del ministeri per a aquesta legislatura és mantenir la ramaderia i l’agricultura com a activitat econòmica essencial. Per això, impulsarà la creació d’una bossa de treball per atreure joves ramaders eventuals per cobrir a curt termini la substitució de treballadors malalts o de baixa i assegurar a llarg termini el relleu generacional. “L’activitat ramadera al país té un valor sentimental i tradicional, té un retorn per a la natura i el turisme”, va recalcar Casal. Es tractaria d’aprofitar els joves residents, però també els que venen dels països veïns. I en aquest sentit, el ministre va explicar que caldria potenciar la producció, promoció i comercialització dels productes locals sota el segell de la Carn de Qualitat controlada d’Andorra, així com dels que es venen sota la IGP Carn d’Andorra. També es preveu contribuir a la venda a l’exterior i optar a la participació en esdeveniments de renom global com, segons va exemplificar Casal, el Saló internacional de l’agricultura el 2025.



