Actualitzada 27/10/2023 a les 12:07

Un paquet precintat ocult a la cadireta d’un nen amagava 25,8 grams de cocaïna que la policia va trobar a una parella de no residents dimecres a la frontera del riu Runer. Els agents van detenir l’home de 23 anys i la dona, de 32, després de localitzar els estupefaents repartits en 29 embolcalls a l’interior del seient del menor quan el van desmuntar. Els arrestats portaven una bàscula de precisió i guants de plàstic i la dona duia més de 1.300 euros en efectiu, segons va fer públic el servei d’ordre en un comunicat. La parella va entrar al Principat amb un menor, fill de la dona detinguda. El cos de seguretat considera que per com anava distribuïda la droga, en tres bosses de plàstic amb setze, set i sis embolcalls, els dos arrestats estarien implicats en un presumpte tràfic d’estupefaents i els acusa d’un delicte contra la salut pública.

Un contrabandista més va ser arrestat també dimecres al Pas. En aquest cas els efectius del cos de seguretat van detenir un no resident de 35 anys per incomplir una ordre d’expulsió del país. L’home portava diverses bosses amb 40 cartrons de tabac valorats a preu de cost en uns 1.500 euros. La mateixa infracció va ser la raó de l’arrest d’una dona de 34 anys ahir al matí a Escaldes. La detinguda ha estat acusada d’un delicte contra la funció pública per incomplir l’ordre administrativa d’expulsió.

El servei d’ordre va fer una intervenció per falsificació de documents per obtenir el permís de residència i treball. L’arrest es va produir ahir i la implicada és una dona de 34 anys no resident al país acusada d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.



UN CONTRABANDISTA MOSSEGA UN POLICIA AL PAS