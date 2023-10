Actualitzada 27/10/2023 a les 11:44

La taxa que avui hauria d’entrar a tràmit parlamentari per la via d’urgència amb l’objectiu de gravar les inversions estrangeres en el mercat immobiliari ha suscitat la unanimitat dels grups parlamentaris excepte el de la majoria, el demòcrata, que es posiciona a favor de la proposta de la ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, que preveu un gravamen progressiu sobre el valor real de la inversió en funció del nombre d’adquisicions que es realitzin fins a un màxim del 10%.

Sorprenentment, unes de les manifestacions més contundents va provenir del president de la Cambra de Notaris, Joan Carles Rodríguez Miñana, que va advertir que la qüestió de l’habitatge és un problema més complex: “No podem buscar bocs expiatoris i quedar-nos que els dolents són els de fora.” El notari va indicar que no es pot obviar que l’augment del tipus d’interès ha fet que els propietaris es vegin obligats a incrementar els preus dels lloguers. D’altra banda, “als inversors estrangers no els resulta tan fàcil operar al país, perquè han de fer front a permisos, figurar al registre, etc. Per tant, actuen amb col·laboració nacional”, i va remarcar que el 25% són inversions estrangeres enfront del 75% que són nacionals. A més, va tenir paraules de suport al projecte de llei: “Per primer cop s’encara el problema des de les tres potes: les promocions immobiliàries estrangeres, els nous residents que adquireixen propietats, que és el perfil que respon a influencers i youtubers, i la tipologia clàssica de la família que ve a viure a Andorra, o ve el cap de setmana.” I va destacar que la mesura es podria acompanyar d’un impost de plusvàlua més important que l’actual durant els primers deu o quinze anys.

El cap de l’oposició, Cerni Escalé, va considerar ahir que un gravamen inicial del 3% “és molt poc dissuasiu”. El president del grup parlamentari de Concòrdia va insistir en mesures més contundents, com restringir la compra als estrangers i que els residents puguin optar com a màxim a una segona residència. Des de la formació es defensa un sistema de quotes “flexibles” del nombre de pisos que cada any poden sortir al mercat, i sobretot incrementar l’ITP progressivament a aquells grans tenidors. Quant als residents, el partit no s’ha definit encara a partir de quants anys s’hauria de treure el gravamen. Escalé va assenyalar que fins i tot en el màxim previst, d’un 10%, si hi ha rendibilitat “es continuarà fent especulació”.

Des del grup demòcrata, Jordi Jordana va precisar que l’objectiu és frenar l’especulació immobiliària, però que s’ha de treballar amb una visió més àmplia per revisar la inversió estrangera i el model de país que es vol. El president dels demòcrates va apuntar que el projecte de llei actual només “és puntual”, i va remarcar que amb la taxa es recaptaran uns diners “destinats a la política d’habitatges”.

Susanna Vela, consellera general del PS, va titllar el seu posicionament de totalment oposat: “La taxa és insuficient i no limitarà el creixement ni dona respir al lloguer, cal un debat pausat de tots per dibuixar el nostre futur.” Vela va defensar una bonificació si un percentatge d’habitatges van destinats a lloguers assequibles, “que no és el mateix que pisos socials”. Va posar com a exemple Suïssa, on es limiten les segones residències en una part del territori.

Carine Montaner, d’Andorra Endavant, va qualificar la taxa de poc elevada. El seu grup proposarà un increment i adoptar “una taxa suplementària social i una altra a les plusvàlues”.

El conseller liberal no adscrit, Víctor Pintos, es va alinear contra l’intervencionisme i aposta per la plena liberalització i que el mercat reguli: “Cal aconseguir que hi hagi més oferta que demanda, hi ha gent disposada a pagar molt i altres que necessiten preus moderats.” Pintos va criticar que s’està creant una inseguretat jurídica i que no es pot tancar la porta als inversors.

VILA: "LA FRASE DE MARSOL EM FA MANIFESTAR"

El Raonador del Ciutadà, Marc Vila, es va mostrar ahir molt crític amb la gestió del problema dels lloguers. Vila va acusar l’executiu d’aplicar polítiques neoliberals i va dir que no entén la manera de procedir, “a no ser que hi hagi raons obscures que no vull ni pensar”. Va anunciar que acudirà a títol personal a la concentració convocada per al dia 31 i va afegir que la frase de Marsol “em motiva encara més a anar-hi”. La ministra d’Habitatge va dir que “no trobarem la solució fent manifestacions”. El Raonador es va preguntar què ha canviat en un any perquè ara es decideixi un increment per sobre de l’IPC i “abans van decidir fer el contrari”. “Com un Govern de la mateixa tendència pot fer un gir com aquest?”, es va qüestionar. Per Vila, la liberalització no és la solució i sí, en canvi, destinar-hi sòl i diners públics. “No es pot perdre la cohesió social per quatre propietaris que volen guanyar més diners”, va afegir.