Afers Socials estudia una prestació per a familiars que cuidin a dependents

Actualitzada 27/10/2023 a les 14:44

El ministeri d'Afers Socials i Funció Pública està estudiant l'opció de crear una prestació per a cuidadors no professionals, com podria ser un familiar o una persona propera que s'encarregui d'un discapacitat, així com la possibilitat de demanar la baixa laboral mèdica en aquests casos. D'altra banda, l'executiu també es planteja la possibilitat d'habilitar un sistema de crèdits tous per la compra de material ortopèdic per a les persones amb alguna discapacitat, com podria ser el cas d'una cadira de rodes elèctrica o uns audiòfons. La ministra, Trini Marín, ha explicat aquest matí a la comissió legislativa d'Afers Socials que són recursos específics i cars i que "cal anar més enllà" dels ajuts i del material que cedeix la CASS per cobrir els costos.



De la mateixa manera, el ministeri té programada una reunió amb la CASS per revisar les tarifes de reemborsament i reduir el període de bonificacions, que pot arribar a ser cada cinc anys, per exemple, en el cas d'un infant que necessita uns audiòfons.